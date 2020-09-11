من شاهد الأرقام والفروقات الفنية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الموسم الماضي والحالي، يشاهد الفرق الكبير والأفضلية المميزة جداً من جميع النواحي الفنية وإحصائيات «الزعيم» التي جعلته يتوج بلقبي بطولة آسيا والدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق هذين الإنجازين يعد أمراً استثنائياً لم يسبق لأي ناد سعودي أن جمع بين هاتين البطولتين في موسم واحد.«الأزرق» الذي اختتم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على فريق الشباب زاد من فرحة وسعادة الجماهير الهلالية إثر مواصلته لتحطيم الأرقام والإحصائيات عكس الموسم الماضي.فخلال مشوار «البطل» في هذا الموسم فإنه خاض 30 مباراة، كسب 22 وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، له 74 وعليه 26 هدفاً، ونقاطه 72، وبهذا يتجاوز رقم نظيره فريق النصر الذي حقق اللقب الموسم الماضي برصيد 69 نقطة، ويكون الزعيم محقق الأحلام ومحطم الأرقام.