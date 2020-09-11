أكد النجم الهلالي هتان باهبري أنه في قمة سعادته بتحقيق كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الزعيم والتأكيد أن الهلال نجح في مواصلة حصد البطولات محليا، وقبل ذلك قاريا بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا ومن ثم حصد المركز الرابع في بطولة أندية العالم.وأوضح باهبري أنه وزملاءه اللاعبين سيبذلون الجهد الكبير من أجل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مجددا ومن ثم التأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم القادمة بإذن الله، «ولن يتوقف الأمر فقط على ذلك، بل هدفنا تحقيق كأس الملك بمشيئة الله»، مشيرا إلى أن «الإمكانات الفنية والمادية متوفرة بالنادي وسنعمل على حصد المزيد من الإنجازات».وأشار باهبري إلى أن بيئة الهلال تشجع أي لاعب على تحقيق طموحاته في ظل العمل الاحترافي الذي يجده وزملاؤه بالنادي بداية من مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل وأعضاء المجلس، والجهازين الفني والإداري «وبإذن الله سنكون دائما عند حسن ظنهم ونحقق البطولات».وبارك باهبري لأعضاء شرف نادي الهلال والجماهير تحقيق الدوري، «وبإذن الله تتواصل الإنجازات والأفراح في البيت الهلالي»، مقدما التهاني الخاصة لوالديه وأسرته.واختتم حديثه بقوله إن عقده مع الهلال تبقى فيه موسم واحد وسيعمل على مواصلة مشواره مع الزعيم وإنه رهن إشارة الجهاز الفني.