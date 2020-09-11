«الأخطبوط» الذي صال وجال في الملاعب السعودية والخليجية والعربية والآسيوية والعالمية، فارداً نفسه وقيمته الكروية العالية في خانة الحراسة، متصدياً للعديد من الكرات الهوائية التي كان يطير لها بطريقته الخاصة التي تروق له. إنه الحارس الدولي المعتزل قائد منتخبنا الوطني ونادي الهلال الكابتن محمد الدعيع، الذي فتح قلبه لـ«عكاظ» في حوار مطول، امتعض من خلال الأسئلة الموجهة له من وجود الحراس الأجانب في الدوري السعودي، مطالباً بإعادة النظر في عملية استقطابهم، مؤكداً أن الجميع شاهد معاناة الأخضر في مونديال روسيا 2018، كما أشاد الدعيع بمستوى «الزعيم» هذا الموسم ونجاحه في ضم بطولتي دوري أبطال آسيا، ولقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكل جدارة واستحقاق، وعن إدارة ناديه برئاسة فهد بن نافل قال إنه رجل أتى وحقق بطولتين ولم نسمع له صوتاً، ولم يكن كثير الظهور بالإعلام.وعن هبوط الاتحاد تطرق الدعيع إلى هذا الموضوع، إذ قال إنه من الصعب هبوط عميد الأندية السعودية، وفي حال حدث ذلك «سيضعف» الدوري كثيراً، وستفتقد المدرجات جماهير خيالية، وتمنى وجود إدارة تنتشل الكيان من حالته الفنية، ورفض ربط عاطفته مع الاتحاد بسبب علاقته الوطيدة مع الأسطورة الكبير محمد نور.. إليكم تفاصيل الحوار:• توّج الهلال بلقب الدوري.. كم نسبة استحقاقه لدى الأخطبوط؟ ولماذا؟•• نسبة الاستحقاق عندي كانت بدرجة كاملة؛ لأن الإدارة الهلالية كان لديها إستراتيجية مدروسة، وكان في المقام الأول تحقيق البطولة الآسيوية، ثم التفكير في الدوري، وهذا سهّل الأمر لدى الفريق الهلالي، فلو نظرنا إلى بداية الدوري كان الهلال متأخراً في الترتيب لأنه وضع كل ثقله في بطولة آسيا، وعند تفرغه للدوري قدّم نتائج جيدة، واستطاع أن يتقدم إلى الأمام حتى حقق الدوري، إضافة لحرص المدرب الهلالي رازفان على البقاء في الرياض خلال جائحة كورونا التي توقفت فيها المسابقات الرياضية حوالى 4 أشهر من أجل متابعة اللاعبين، ظهر أثر ذلك بعد استئناف الدوري عندما قابل فريق النصر المنافس الوحيد على الدوري في أول مباراة بعد الاستئناف واستطاع هزيمة النصر بـ4 أهداف مقابل هدف مما قرّب الفوز ببطولة الدوري؛ لأن الفارق النقطي أصبح كبيراً بين الفريقين فالهلال وضع لكل بطولة استعداداً خاصاً، وهذا العمل والتوجه من الإدارة الهلالية جلب البطولة الآسيوية والمشاركة في أندية العالم وتحقيق الدوري الذي أستطيع أن اسميه الدوري «الاستثنائي» نتيجة الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا.• ما سر استمرار الهلال في تحقيق البطولات؟•• بلا شك العمل عندما يكون بشكل تكاملي من قبل الإدارة والجهاز الفني فإن هذا يحقق دائماً الاستقرار، والهلال معروف من أعظم الأندية في السعودية على مر السنوات الماضية بتميزه في هذا الجانب، فكل إدارة تأتي تواصل عملها على نهج الإدارة السابقةبكل احترافية، وهذا جعل الهلال يواصل تحقيق البطولات والإنجازات.• الهلال لا يملك حارساً أجنبياً حاله حال الأندية الأخرى.. ورغم ذلك تخرج أصوات جماهيرية تطالب بحارس منافس للمعيوف، الدعيع مع أو ضد؟•• أختلف معك الهلال يملك حارساً على مستوى كبير ومستواه متصاعد والمستويات التي قدمها في آسيا والدوري خير دليلولولا الله ثم «المعيوف» ما كان الفريق في وضعه السليم، صحيح الفريق الهلالي يحتاج حارساً ثانياً، والإدارة ما قصرت بادرت بجلب حارس الوحدة لتدعيم صف الاحتياط، وهذا هو الأهم، والمعيوف بالعكس يعد أفضل حارس في السعودية، وهو قادر على مواصلة إبداعاته في قادم الأيام، أما مسألة مع أو «ضد» جلب حارس أجنبي مع المعيوف، أنا ضد الحارس الأجنبي مع كل الأندية السعودية وليس الهلال فقط؛ لأن فيه ضرراً على المنتخب السعودي، وحين تجلب حارساً أجنبياً في مركز الحراسة الذي يعد مركزاً حساساً فأنت قضيت على موهبة الحراسة، وأتمنى من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي أن تلغي الحارس الأجنبي كما كان في السابق وذلك لمصلحة الكرة السعودية.• كيف ترى مستوى المعيوف والجدعاني؟ وما نصيحتك لهما؟•• بصراحة أهنئهما على ثبات مستوياتهما الكبيرة التي يقدمانها خلال هذه الفترة مما جعل الإدارة لا تفكر في استقطاب حارس أجنبي في هذا المركز، وذلك لثقتهم بمستوياتهما الفنية، وأهنئ الإدارة الهلالية بالتوجه الذي قامت به نحو مركز الحراسة بجلب الحارس السعودي عبدالله الجدعاني، وعدم خسارة مركز لاعب أجنبي لأنها إدارة فاهمة وواعية في هذا الجانب.• متى شعرت بأن الدوري حُسم بشكل رسمي؟•• بصراحة ثقتي كانت كبيرة بلاعبي الهلال بأنهم قادرون على تحقيق الدوري منذ أن حصل الهلال على بطولة دوري «أبطال آسيا»فالعمل الكبير الذي قامت به الإدارة الهلالية كان عملاً جباراً لتحقيق الإنجازات والبطولات، وليس لتحقيق أهداف أخرى، فكانت ثقتي بتحقيق الدوري مبنية على العمل التراكمي والتكاملي من قبل الإدارة الهلالية والجهاز الفني واللاعبين.• بعضهم قال ظفر الزعيم ببطولة آسيا والدوري من المستحيل.. وها هو جمعهما.. ردك على من قلل من قدرة الأزرق؟•• أعتقد أن هذا الكلام كان أماني من غير محبي الهلال،أو أظن أنهم نسوا بأن الهلال لديه القدرة على تحقيق بطولة أو بطولتين أو أكثر في موسم واحد، والجماهير الرياضية تعرف ذلك، والذي قلل من تحقيق الهلال لبطولة الدوري بعد آسيا والجمع بينهما نسي أن الهلال «لا يشبع بطولات»، وأنه عندما يحقق بطولة ينساها ويبدأ بكيفية تحقيق البطولة التي تليها.• إدارة الهلال كثيرة الأفعال قليلة الكلام، هل سبق ومرت عليك إدارة عندما كنت لاعباً مثل إدارة فهد بن نافل؟•• طبعاً كل رئيس له نظريته ولا أقدر أقول لك إنه مر أو لم يمر، وبالعكس جميع رؤساء الهلال قدموا عملاً مميزاً، وجميعهم حققوا بطولات، أعتقد أقل واحد منهم هو الأمير عبدالله بن مساعد الذي ترأس النادي سنة ونصف، ومع ذلك حقق مع الهلال بطولة واحدة أما البقية فقد حققوا إنجازات كثيرة، فكل رئيس له طريقته، وجميعهم عملوا واجتهدوا، والعمل بصمت يعتمد على رئيس النادي وأعضاء إدارته، فالأستاذ فهد بن نافل عمل بصمت، وجميع رؤساء النادي عملوا بكل جهد وأجادوا والدليل تحقيق البطولات، وفهد بن نافل هو امتداد لرؤساء النادي السابقين.• ماذا تقول لرئيس الهلال «ابن نافل» بعد مضي سنة من رئاسته؟•• أقول له كثر الله ألف خيرك، عملت وأجدت واصل على نفس النهج الذي انتهجته، من أول رئاستك (العمل بصمت) بعيداً عن الإعلام وعاطفة الجماهير، الاستشارات التي تقوم بها مع اللاعبين السابقين للفريق هي لقاح البطولات، وأتمنى لك الاستمرار ومزيداً من الإنجازات.• خلال الأيام القادمة ستستكمل بطولة آسيا، ما حاجات الفريق القادمة لهذه المرحلة؟•• القريبون من النادي يعرفون الأشياء الناقصة على الفريق، وأعتقد بأن النواقص الفنية واضحة للمدرب أكثر من أي شخص، فالجهاز الفني وإدارة النادي هم الأقرب، وهم يعرفون حاجات الفريق ونوعية المراكز التي ستخدم الفريق في المستقبل، وبما أن المدرب مستمر فهو يعرف مواطن حاجة الفريق.• كيف يحافظ الهلال على لقبه الآسيوي؟•• طالما أن اللاعبين والجهاز الفني هم الذين حققوا البطولة الآسيوية «السابعة» فهم قادرون على تكرار الإنجاز الآسيوي لعوامل عدة، أهمها الاستقرار الفني والإداري وحتى العناصر الأجنبية هي من شاركت في هذا الإنجاز، فالمهمة ليست سهلة، ولكن الهلال قادر على المحافظة على لقبه.• قرأنا لك تغريدات تمدح وتطالب الاتحاد بالنهوض، هل من مبدأ العاطفة أم لعلاقتك بالأسطورة محمد نور؟•• طبعاً الاتحاد أكبر من علاقة لاعب، وأنا كمحب للكرة السعودية أتمنى وجود الاتحاد في كل البطولات وليس بطولة الدوري، ولكن هبوط الاتحاد إلى الدرجة الأولى يضعف دوري المحترفين، لأنني حين أتكلم عن الاتحاد أتكلم عن أول نادٍ أسس في السعودية، ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة لا توصف بأهازيجها وحضورها المختلف عن جميع الأندية السعودية، وأتمنى أن تأتي إدارة تنتشل الفريق من الظروف التي واكبت الفريق خلال الموسم الماضي والموسم الحالي.• في المقابل لم نشاهدك تطالب الأندية المهددة بالهبوط بالنهوض مثل العميد؟•• لأن فريق الاتحاد مختلف عن أي نادٍ مهدد بالهبوط، كونه يعد من أعمدة الأندية السعودية التي تغذي المنتخبات السعودية.• امتدحت حارس الاتحاد غروهي، وأشدت به، هل تراه مكسباً للدوري السعودي؟•• أنا دائماً أمدح الحارس الذي يعطي في الملعب، والحارس الاتحادي أعطى في بعض المباريات 100%، وأنقذ الاتحاد من أهداف محققة؛ ولهذا أتمنى من كل الحراس الأجانب أن تكون لهم بصمة مع أنديتهم كما هو الحال مع حارس الاتحاد.• تحقيق الهلال بطولة الدوري ورقم «60» من البطولات في تاريخ الهلال، ماذا تعني لك؟•• تعني لي بأن الهلال يغرد وحيداً في عدد البطولات بلا منافس.