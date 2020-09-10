تأجل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2021/2020 مدة 24 ساعة بسبب عدم اتفاق بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني.

وأفادت رابطة الدوري بأن المباراة التي تجمع غرناطة وأتلتيك بلباو ستقام بعد غد (السبت) بدلا من غد (الجمعة)، لإصرار اتحاد الكرة على ضرورة عدم إقامة مباريات أيام الجمعة.

وكان الاتحاد الإسباني عارض لفترة طويلة إقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير، موكداً أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة أخرى حتى في ظل عدم السماح للجماهير بالعودة للملاعب مؤقتاً.