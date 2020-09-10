رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال النصف الأول من العام الحالي 1105 مخالفات على منشآت التجميل تمت من خلال 7284 زيارة تفتيشية، وضبطت أكثر من 40 مليون عبوة من المنتجات التجميلية المخالفة.



وأغلق مفتشو «الهيئة» بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال شهر يناير وحتى يونيو من العام الحالي (2020م)، 95 منشأة، وضبطوا 83 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف ثلاثة خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت، وسحب 1600 عينة.



ونفذت «الهيئة» خمس حملات على منشآت التجميل خلال ستة أشهر تمثلت في: حملة تفتيشية لقياس نسبة منتجات التجميل في منافذ البيع التي تطابق الادعاءات الطبية المعتمدة، وحملة تتبع مسوقي منتجات التجميل غير المدرجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملة التحقق من نظامية إدراج منتجات التجميل في منافذ البيع، وحملة التحقق من نظامية العدسات اللاصقة ومحاليل العدسات في منافذ بيع منتجات التجميل، وحملة التحقق من عدم وضع ادعاءات طبية على الغلاف الخارجي والداخلي للمنتج التجميلي.



وأوضحت الهيئة أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل «IOS» و «أندرويد».