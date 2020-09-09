وقّع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم اتفاقية شراكة مع نادي ريال سوسيداد الإسباني، وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقته وزارة الرياضة العام الماضي والمقام في مجمع سالو الرياضي لكرة القدم بإسبانيا، الصرح الكروي الرائد في مجال تطوير المواهب الشابة والمجهز بأفضل المنشآت الرياضية.وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تمكين المواهب السعودية الشابة من التدرب مع فريق درجة الشباب في نادي ريال سوسيداد، إضافة إلى إمكانية المشاركة في مباريات النادي الإسباني الودية، وحضور دورات فنية خاصة باللاعبين على يد أمهر الأجهزة الفنية بالنادي الإسباني العريق، لإعداد اللاعبين الشباب الموهوبين تحت سن العشرين، وخلال فترة البرنامج الممتدة 4 سنوات، سيتم التعاون مع الأندية التي تلعب في مختلف بطولات القارة الأوروبية لتحديد أفضل المواهب ومنحها فرصة اللعب عن طريق الإعارة لأحد تلك الأندية، إضافة إلى خوض العديد من المباريات والبطولات ضد مختلف الأكاديميات والمنتخبات الأوروبية قبل العودة إلى أنديتهم الأم في المملكة.وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريح صحفي: «هذه الشراكة الجديدة هي دليل على نجاح أكاديمية صقور المستقبل حتى اللحظة، التي نطمح بأن تدعم البرنامج، وهو يدخل في عامه الثاني، الخبرة المكتسبة هي كل شيء بالنسبة لهؤلاء الشبان الذين يقومون بتعلم مجالهم؛ لذا فإن تكوين مثل هذه العلاقات مع الشركاء المناسبين هو أمر محوري».وأضاف سموه: «نادي ريال سوسيداد يعد أحد أعرق الأندية الإسبانية التي تمتلك شغفاً كبيراً بكرة القدم، ولديهم اهتمام كبير بتنمية المواهب الشابة إلى أقصى إمكاناتها، وأنا واثق بإذن الله بأن تساهم هذه الشراكة في تطوير المسار الأمثل لشبابنا، وستمنحهم الفرصة للتقدم والتعلم من أحد أكبر الأندية».يشار إلى أن نظام التدريب في النادي الإسباني يحظى بأهمية بالغة ومميزة، إذ أنجب ألمع النجوم في الساحة العالمية مثل اللاعب الإسباني «شابي ألونسو»، وساهم في تعزيز صفوف الفريق الذي يعود تاريخه إلى 110 أعوام بأفضل اللاعبين الذين نجحوا في تحقيق لقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، ولقب في كأس السوبر الإسباني.يذكر أن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يقيم حالياً معسكراً داخلياً بمدينة أبها بسبب عودة اللاعبين القسرية من مجمع سالو الرياضي بإسبانيا في الفترة الماضية جرّاء جائحة كورونا المستجد (COVID 19)، وسيشهد هذا المعسكر استمرار العمل التدريبي للاعبين المنضمين مع تقييم جديد للاعبين آخرين سيتاح لهم الدخول في هذا البرنامج في حال نجاحهم.