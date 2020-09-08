أصيب مهاجم المنتخب الإيطالي لكرة القدم نيكولو تسانيولو بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى خلال مباراتهم بالأمس ضد المنتخب الهولندي في أمستردام في دوري الأمم الأوروبية وسيخضع لعملية جراحية غدًا (الأربعاء) كما أعلن ناديه روما.وسيغيب تسانيولو (21 عاما) عن الملاعب لعدة أشهر علما بأنه عانى من إصابة مماثلة في ركبته اليمنى وغاب فترة طويلة قبل أن يعود في الدور الثاني من الموسم الماضي.