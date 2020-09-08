وقعت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج عقدا احترافيا مع اللاعب إسماعيل عمر (28 عاما)، قادما من نادي جدة، بعد مفاوضات جرت بين الطرفين في الأسبوعين الماضيين، وتمت باتفاق على توقيع عقد بين الطرفين لمدة 3 سنوات قادمة.من جهتها قدمت إدارة نادي الفيصلي شكرها لوكيل اللاعب أحمد المزيني على احترافيته العالية في إنهاء المفاوضات، متمنين للاعب إسماعيل عمر مزيدا من التوفيق وتقديم كل ما يرضي طموحات محبي عنابي سدير.