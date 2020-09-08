يخضع المنتخب البلجيكي لكرة القدم وجهازه الفني والإداري، لفحص فايروس كورونا المستجد اليوم بعد إصابة مدافعه براندون ميخيلي بحسب ما أعلن الاتحاد البلجيكي للعبة.وقال الاتحاد البلجيكي في بيان له إنه «بعد الفحص الإيجابي بـ «كوفيد-19» للاعب نادي بروج براندون ميخيلي، سيخضع جميع الطواقم لفحص جديد اليوم»، مضيفاً «بهذه الطريقة، سيتم احترام بروتوكولات الاتحادين البلجيكي والأوروبي لكرة القدم (ويفا)».وجاءت نتيجة الفحص الإيجابية للاعب يوم المباراة التي فازت بها بلجيكا على الدنمارك 2-0، في مستهل مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.وبقي ميخيلي الذي خاض حتى الآن مباراة دولية واحدة تعود إلى عام 2019، على مقاعد البدلاء في تلك المباراة.وأجريت الاختبارات الأحد الماضي على كافة أعضاء المنتخب البلجيكي الذي يتصدر حالياً تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»، وذلك للمرة الثانية منذ التجمع الذي بدأ في الأول من سبتمبر بحسب ما أفاد المتحدث باسم اتحاد اللعبة ستيفان فان لوك.