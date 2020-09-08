شددت وزيرة أولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو على أنه يجب إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في اليابان «بأي ثمن» في 2021، ومن أجل مصلحة الرياضيين، بغض النظر عن التحديات التي تشكلها جائحة فايروس كورونا. وقالت هاشيموتو في المؤتمر الصحفي: «يعمل جميع المرتبطين بالألعاب معا من أجل الاستعداد، كما يبذل الرياضيون مجهودات كبيرة من أجل العام القادم».وتابعت: «أعتقد أنه يجب إقامة الألعاب بأي ثمن، وأريد أن تنصب كل جهودنا على الإجراءات المطبقة ضد فايروس كورونا».واجتمع مسؤولون من الحكومة اليابانية وحكومة طوكيو واللجنة المنظمة للأولمبياد لأول مرة الأسبوع الماضي، لتطوير الخطوات المتبعة لمكافحة انتشار فايروس كورونا خلال الألعاب.وكان توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي لألعاب طوكيو 2020 قال سابقا إن العمل مستمر لاستضافة الأولمبياد العام القادم، حتى إذا استمرت الجائحة.يذكر أن الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية اتخذتا قرارا مفاجئا في مارس الماضي بتأجيل الألعاب، التي كان من المفترض أن تنطلق في يوليو هذا العام، حتى 2021 بسبب الفايروس.