يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا (الأربعاء) نظيره البلغاري في ثاني مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تمتد حتى الحادي عشر من سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان المزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.ويلاقي «الأخضر» منتخب بلغاريا في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت كرواتيا (الثانية عشرة مساء بتوقيت المملكة).وعلى الصعيد الميداني، اختتم المنتخب السعودي اليوم تحضيراته بحصة تدريبية ضمن معسكره في كرواتيا، طبّق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين التكتيكية، بالإضافة إلى تمارين على الكرات الثابتة.