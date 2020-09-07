نفت إدارة نادي النصر اليوم (الإثنين) في بيان، الأخبار التي تحدثت عن «مفاوضات» جرت بين المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي مع ثنائي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني، بالرغم من سريان عقدي الثنائي مع الاتحاد.وقال النصر في بيانه: استنادا لمبدأ الشفافية والوضع الذي ينتهجه مجلس إدارة النصر، مع جماهيره والوسط الرياضي بشكل عام، عندما يزج باسم النادي في اتهامات باطلة وتوضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين باتهام المشرف العام على الفريق عبدالرحمن الحلافي بالتفاوض مع لاعبين بنادي الاتحاد بشكل مباشر، فإن إدارة النصر تنفي هذا الخبر بشكل قاطع، الذي هو ادعاء يتطلب إثباتا.وتابع البيان: حقيقة ما حدث في هذا الشأن هو اتصال قبل شهر تقريبا بين رئيس النصر، صفوان السويكت، ونظيره في الاتحاد أنمار الحائلي، وسؤاله عن إمكانية التفاوض بين الإدارتين بشأن انتقال أو إعارة اللاعبين من الاتحاد إلى النصر، استنادا لطرق التفاوض القانونية وفق المادة (33/5) من لائحة الاحتراف، فكان رد رئيس الاتحاد هو تأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه مستقبلا.وأردف: وبعد مباراة نادي النصر مع شقيقه الاتحاد مباشرة، تقابل الحلافي مع رئيس نادي الاتحاد، وتكرر الحديث في ذات الموضوع، والنادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصده لكل من اتهمه ومسؤوليه وأساء عبر وسائل الإعلام بلا إثبات.واختتم النادي بيانه، مؤكدا قيام الإدارة القانونية برصد ما صدر من بعض الإعلاميين من تأكيد لهذا الاتهام، وأنها بدأت بالإجراءات القانونية تجاه مخالفتهم، وفق ما نصت عليه الأنظمة.