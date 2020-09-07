أبدى لاعب المنتخب والهلال السعودي سامي الجابر اعتزازه وافتخاره بوجوده ضمن قائمة أساطير العالم المعترف فيها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).جاء ذلك عقب الهدية التي تحصل عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي قام بنشرها في حسابه بموقع «تويتر» عندما قدم شكره وتقديره لـ«فيفا» على الهدية التي منحت لأساطير كرة القدم على مستوى العالم، مبديا اعتزازه وافتخاره بوجوده في قائمة أساطير العالم.ويعتبر الجابر الذي مثل المنتخب السعودي في 4 مشاركات لكأس العالم أحد أهم اللاعبين السعوديين في تاريخ مشاركات الأخضر بالمسابقة العالمية، إضافة إلى أنه يملك في رصيده 3 أهداف سجلها في 3 مشاركات عالمية مختلفة.