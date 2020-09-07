كشف موقع «premierleague» الإلكتروني أن مهاجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح يستعد لتسجيل رقم قياسي جديد في هز شباك الخصوم في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي والذي ينطلق السبت القادم بمواجهة ليدز يونايتد الذي يحل ضيفا على ملعب «أنفيلد»، معقل فريق «الريدز» حامل اللقب، ضمن الجولة الافتتاحية من «البريميرليغ»، ففي حال نجح صلاح في هز شباك الفريق الضيف سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لـ4 مواسم متتالية، إذ سجل «صلاح» أمام واتفورد في مباراة افتتاح موسم 2017-2018، قبل أن يعيد الأمر ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي، ثم فعل ذلك أمام نورويتش سيتي في الموسم الماضي.وسيصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يصل لهذا الرقم القياسي، بعد تيدي شيرنغهام، مهاجم توتنهام، الذي فعل ذلك في مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.وسجل صلاح 19 هدفا في الدوري، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الفائز بجائزة أفضل مهاجم في البريميرليغ.