جدد عدد من نجوم العميد السابقين ثقتهم في لاعبي الفريق الأول، وقدرتهم على تجاوز الأزمة التي يعيشها الفريق منذ موسمين، مشددين على أن مصير الاتحاد بيد اللاعبين دون سواهم، وأن مواجهة العدالة في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مصيرية ويجب تحقيق نقاطها دون النظر لنتائج الغير، إذ أشاد المدرب الوطني ولاعب الاتحاد السابق عبدالله غراب بالمستوى الفني التصاعدي في آخر 5 جولات وتحقيق نتائج إيجابية دون خسارة وكان قادرا على تحقيق الفوز في الجولة الماضية لولا سوء الحظ الذي لازم اللاعبين أمام المرمى ونتجت عنه إضاعة كم كبير من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتصحيح الوضع والخروج من المعاناة بنسبة كبيرة.الخروج من الضغوطاتووصف الغراب المباراة القادمة للفريق الاتحادي أمام العدالة بالصعبة خصوصاً أنه فريق خرج من الضغوطات كونه يدخل المواجهات دون أي حسابات تذكر بعكس الاتحاد الذي يتطلع للفوز لضمان البقاء رسمياً وهو الأمر الذي سيزيد من صعوبة الموقف.وطالب غراب في ختام حديثه لاعبي الفريق برفع شعار الفوز في الجولة الأخيرة ورفع مستوى التركيز لتفادي الموقف الصعب الذي يمر به العميد.وقفة الاتحاديينمن جهته، طالب اللاعب السابق لنادي الاتحاد عبدالله فوال جميع الاتحاديين بالوقوف مع الفريق بالدعم والمؤازرة والتغاضي عن الأخطاء التي وقعت لحين تجاوز الفريق المرحلة الصعبة التي يمر بها مؤخراً، مشيراً إلى أن الموقف تأزم في مراحل كثيرة مروراً للجولة الأخيرة ولا بد من تحقيق نتائج إيجابية ورفع شعار الفوز أمام العدالة لتجنب العملية الحسابية مع الفرق الأخرى في ظل التقارب النقطي الكبير.غياب الأحمدي غير مؤثرمن جانبه، تمنى لاعب الاتحاد السابق كمال ظافر، أن تنتهي المباراة الأخيرة بنتيجة الفوز للابتعاد عن شبح الهبوط رسمياً، معتبراً أن المستويات الأخيرة للفريق الاتحادي تعتبر بمثابة مصدر اطمئنان كبير لأنصاره للخروج من الأزمة وتفاديها رغم التقارب النقطي بين 5 فرق، متمنياً أن يكون غياب كريم الأحمدي غير مؤثر رغم أهميته كوسط دفاعي مميز وقائد بكاريزما ملفتة وخبرته الميدانية العريضة.بيد اللاعبينواكتفى نجم خط الوسط الاتحادي مروان بصاص، بقوله إن المرحلة الحالية هي مرحلة اللاعبين أنفسهم ولن يفيد فيها الحديث حتى لا يتسبب بمزيد من الضغوط، مؤكداً أن تجاوز هذا الظرف الصعب بيد اللاعبين دون غيرهم ولذلك نتمنى أن يكونوا جميعاً على قدر المسؤولية.