كشفت صحيفة «أولي» الأرجنتينية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أُخذت منه مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وينتظر النتيجة النهائية للعودة إلى تدريبات فريقه الكاتالوني مجددا غدا (الإثنين)، إذ يعود ميسي إلى التدريبات بشكل منفرد خلال الأيام القادمة، تمهيدا لدخوله التمرين الجماعي تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان.يذكر أن ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، أعرب عن رغبته في الرحيل، ولكنه اصطدم بحائط شرط الجزاء في عقده بقيمة 700 مليون يورو، الذي أصر نادي برشلونة على دفعه في حال الرحيل، الأمر الذي أرغم ميسي على اتخاذ قرار بالبقاء، لتجنب الدخول في نزاعات قضائية مع النادي.