خضع مهاجم الأهلي المصري ولاعب نادي الاتحاد سابقا محمود كهربا، للتحقيق من قبل إدارة ناديه لمعرفة حقيقة توقيت الفيديو المسرب خلال الساعات الماضية، الذي يظهر فيه كهربا وهو يتشاجر في الشارع مع بعض الجماهير، ولم تكشف إدارة النادي الأهلي عن نتائج التحقيق، لكن كهربا نشر في موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، فيديو مع والدته وأكد في تغريدة مرفقة، أن الفيديو المسرب «قديم»، موضحا أنه متواجد حاليا في منزله مع والدته، وذكر موقع «rt» الرياضي،أن هذه الواقعة -أزمة كهربا الجديدة- بعد أيام قليلة من تغريمه مليون جنيه، بسبب اشتباكه مع زميله في الأهلي، حارس المرمى محمد الشناوي.وقال الأهلي حينها في بيان نشره على حسابه في موقع «تويتر»: «قرر الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود كهربا، نظرا لما بدر منه قبل مران الفريق»، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي.وأوضح النادي في بيانه أن كهربا غادر إلى منزله عقب انتهاء المران، لكنه حرص على العودة مرة أخرى إلى مقر النادي، ليقدم اعتذاره، كما شدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي، وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول، سواء الجهاز الفني، أو الإداري، أو زملاءه اللاعبين.