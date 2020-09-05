يظل لاعب النصر المغربي عبدالرزاق حمد الله من أفضل المهاجمين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتجه حالياً إلى حسم إنجاز «شخصي» وهو تحقيق هداف الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي. لاعب لا يختلف عليه اثنان من الناحية الفنية التهديفية، لديه قدرة فائقة على تسجيل الأهداف ومن طرق مختلفة، لكن يعاب على اللاعب المغربي «حمد الله» بعض تعابير فرحته، بعد تسجيله بعض الأهداف التي تكون محل إثارة للجدل من قبل المشاهد الرياضي، وهو بغنى عنها كونه هدافا بالفطرة، وكان آخرها تعبيره عن فرحته بالهدف الذي سجله في الفريق الاتحادي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة بجدة ضمن الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما أشار بيده إلى علامة السكوت دون معرفة المقصود بذلك، لكن المتابع الرياضي يرى أنها حركة غير لائقة بلاعب كبير ومميز.يذكر أن مهاجم الهلال الفرنسي غوميز، ومهاجم الأهلي اللاعب السوري عمر السومة، من اللاعبين الهدافين المميزين في الدوري السعودي، ومع ذلك فالمشاهد الرياضي لم ير من الثنائي أي فرحة مثيرة للجدل لحظة تسجيلهما أهدافا لنادييهما.