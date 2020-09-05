أبقى حارس فريق الرائد الجزائري «عز الدين دوخة» حظوظ فريقه في الاستمرار في المنافسة على المقعد الآسيوي حتى الجولة الأخيرة، وذلك بفضل تصديه لأخطر هجمة جاءت من هجوم الفيصلي في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ(29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ‫ليمنح فريقه النقاط الثلاث ويصل به إلى النقطة الـ(46) منافساً قوياً على المقعد الآسيوي، فهل سيكون هذا التصدي «مهر آسيا» والذي سيتحدد في الجولة الأخيرة من هذا الموسم يوم الأربعاء القادم أمام فريق الأهلي بجدة؟يذكر أن «دوخة» قدم مستوى ملفتا للنظر خلال هذه المباراة وتمكن من التصدي لأكثر من هجمة على فريق الرائد.