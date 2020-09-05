هبط فريق الحزم رسمياً للدرجة الأولى بعد خسارته من مضيفه الشباب بهدف دون مقابل، فيما خطف الاتحاد نقطة ثمينة من ضيفه النصر بالتعادل بهدف لكل منهما، وتمكن الفتح من الخروج من عنق الزجاجة بفوزه على التعاون بهدف دون مقابل، فيما واصل ضمك انطلاقته نحو البقاء بعد أن انتصر على مضيفه الاتفاق بهدفين دون مقابل، كما تمسك الفيحاء بآخر آماله في البقاء بفوزه على مضيفه العدالة بهدفين نظيفين، فيما انتصر أبها على ضيفه الأهلي بهدفين لهدف، وخرج الهلال بانتصار عريض على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف، وجدد فريق الرائد من آماله في الآسيوية بعد تغلبه على الفيصلي بهدفين لهدف.في جدة، خرج الاتحاد بالتعادل مع ضيفه النصر بهدف لكل منهما، تقدم النصر أولاً عن طريق مهاجمه عبدالرزاق حمدالله (د: 4)، وعادل للاتحاد مهاجمه ويلفريد بوني من ركلة جزاء (د: 11)، وبهذه النتيجة يصل الاتحاد للنقطة 32 وفي المركز الحادي عشر، فيما وصل النصر للنقطة 61 وفي المركز الثاني.وفي أبها، انتصر فريق أبها على ضيفه الأهلي بهدفين لهدف، وسجل هدفي أبها نجمه سعد بقير من ركلة جزاء (د: 32)، (د: 90+3)، فيما أحرز هدف الأهلي عبدالله حسون (د: 81)، ليصل أبها للنقطة 38 وفي المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة وفي المركز الثالث.وفي المجمعة، أحرز هدفي الفيحاء كل من: حارس فريق العدالة علي المزيدي بالخطأ في مرماه (د: 16)، وصامويل أوسو (د: 56)، وشهد اللقاء طرد لاعب الفيحاء أنجلو نيتو (د: 45+7)، وبهذه النتيجة وصل رصيد الفيحاء للنقطة 32 وفي المركز الثالث عشر، فيما بقي العدالة على رصيده السابق 21 نقطة.وفي الدمام، تجاوز فريق ضمك مضيفه الاتفاق بهدفين نظيفين، جاءت عن طريق كل من: إيميليو زيلايا (د: 21)، محمد حزران (د: 63)، وبهذه النتيجة وصل ضمك للنقطة 32 وفي المركز الرابع عشر، فيما بقي الاتفاق عند النقطة 42 وفي المركز الثامن.وفي مكة المكرمة، انتصر الهلال على مضيفه الوحدة بنتيجة 3/ 1، وأحرز أهداف الهلال كل من: بافيتيمبي قوميز (د: 16)، محمد كنو (د: 57)، سلمان الفرج (د: 85)، وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة 69 متربعاً على الصدارة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 46 وفي المركز الرابع.وفي الرياض، ودع فريق الشباب ضيفه الحزم الذي أصبح رسمياً ثاني الهابطين بعد أن انتهى اللقاء بفوز الشباب بهدف دون مقابل، جاء عن طريق كريستيان جوانكا (د: 46)، ليصل الشباب للنقطة 43 وفي المركز السابع، فيما تجمد رصيد الحزم عند النقطة 27 وفي المركز الخامس عشر ليرافق العدالة للدرجة الأولى.وفي بريدة، تفوق الرائد على ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، وأحرز هدفي الرائد كل من: محمد فوزير من ركلة جزاء (د: 15)، وأرناود دجوم (د: 90+1)، فيما جاء هدف الفيصلي عن طريق جيليرمي من ركلة جزاء (د: 22)، وشهد اللقاء بطاقة حمراء للاعب الرائد جلال داوودي (د: 45+4)، وبهذه النتيجة بات فريق الرائد قريباً من تحقيق حلمه الآسيوي بعد أن وصل للنقطة 46 وفي المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 45 وفي المركز السادس.وفي الأحساء، حقق فريق الفتح فوزاً مهماً على التعاون بهدف دون مقابل، جاء عن طريق ميتشيل تي فريدي (د: 81)، ليصل الفتح للنقطة 33 وفي المركز العاشر، فيما تراجع التعاون للمركز الثاني عشر برصيده السابق 32 نقطة.