دعت وزارة الرياضة بجمهورية تتارستان "عاصمة الرياضة والألعاب المائية" في روسيا الاتحادية عميد ‏لاعبي العالم لكرة الماء ناصر الدغيثر، عضو اللجنة الفنية لكرة الماء بالاتحاد الدولي للسباحة "FINA" نائب رئيس نادي القادسية للمشاركة في مؤتمر "كازان - مركز جذب وتطوير الرياضات المائية" عن بعد، والذي يشارك فيه خوليو ماليوني رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وأساطير الألعاب المائية على مستوى العالم الذين لهم بصمات واضحة في مسيرتهم الرياضية مع منتخباتهم الوطنية. وسيتناول المؤتمر كل ما يمس حياة الرياضي واستعراض التجارب الناجحة التي طورت الألعاب المائية على مستوى العالم. وسوف يكشف الدغيثر خلال ورقة العمل التي سيقدمها في الجسلة الافتتاحية عن دعم الحكومة السعودية لجميع الرياضات بشكل عام ورياضة الألعاب المائية على وجه الخصوص، لتمكين الشباب السعودي للوصول لمنصات التتويج العالمية وفق رؤية 2030. وشدد عميد ‏لاعبي العالم لكرة الماء ناصر الدغيثر على أهمية هذا المؤتمر والمشاركة فيه، وقال: "سأنقل النقلة النوعية التي تعيشها رياضتنا والمستقبل المشرق الذي ينتظر شبابنا في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في هذا المؤتمر الذي يعتبر من الأهم للألعاب المائية على مستوى العالم"، وأضاف يقول: "منظمو المؤتمر استشعروا التطور الكبير الذي تعيشه كرة الماء السعودية والإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة والتجربة الاحترافية الأوروبية الناجحة التي يعيشها اللاعب بدر ناصر، لكشف سر هذا التفوق وإمكانية تكراره وتقديم نجاحات موازية" ،مؤكدا أن نتائج المؤتمر ستنعكس إيجابا على رياضتنا نظير نخبة المشاركين فيه من شخصيات دولية مرموقة لها إسهامات ونجاحات في الالعاب المائية، وستفتح إطاراجديدا لتطوير رياضتنا بما يخدم تطلعات الرياضيين السعوديين، مثنيا على الخطوات السريعة التي تخطوها الأولمبية السعودية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف لتطوير المنتخبات الوطنية لتحقيق إنجازات دولية في أكبر بطولات العالم.