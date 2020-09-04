يبدأ سائق الراليات السعودي راكان الراشد مشواره مع بطولة العالم للراليات (WRC) عندما يشارك في غمار رالي إستونيا الجولة الرابعة من البطولة التي ستقام خلال الفترة من 4 - 6 سبتمبر، وهي الجولة الأولى بعد استكمال البطولة إثر توقفها بسبب جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».ويطمح السائق السعودي الذي تدرّج خلال المواسم السابقة في البطولة الأوروبية للراليات إلى أن وصل إلى بطولة العالم إلى اكتساب مزيد من الخبرات وصقل موهبته في البطولة العالمية التي يعتبر السائق العربي الوحيد المشارك بها.وسيشارك مع الراشد ملاحه البرتغالي هيوجو ماجاليس على متن سيارتهما فولكس فاجن بولوGTI يقطعان 17 مرحلة تمثل 232 كيلومترا، وسط منافسة 60 سائقا يمثلون أكثر من 13 دولة مختلفة.وكان الراشد قد بدأ موسمه بالمشاركة في رالي آركتك القطب الشمالي الجولة الأولى من بطولة فنلندا للراليات، التي جاءت تحضيرا للمشاركة في بطولتي العالم والأوروبية للراليات.يذكر أن بطولة العالم للراليات لهذا الموسم تم تقليصها من 13 جولة إلى 8 جولات بسبب جائحة كورونا، وذلك بقرار من الاتحاد الدولي للسيارات.