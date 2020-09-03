ناقش وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم (الخميس)، خلال زيارته منطقة الباحة، رؤساء وممثلي أندية المنطقة، واستمع إلى كافة الملاحظات والمقترحات، التي من شأنها الارتقاء برياضة الوطن بشكل عام، وأندية الباحة بشكل خاص، ودراسة سبل تطويرها والنهوض بها لتصبح بيئة ملائمة ومناسبة لكافة رياضيي المنطقة، لتساهم - بمشيئة الله - في صقل وتنمية المواهب، ليمثلوا المنتخبات السعودية في المستقبل خير تمثيل.من جانب آخر، زار وزير الرياضة خلال جولته الميدانية في المنطقة، مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، واستمع من خلالها إلى شرح مفصل من قبل مدير المشروع، وتفاصيل أعمال التنفيذ والمدة الزمنية اللازمة لإنهائها، كما تفقد مرافق المنشأة بما فيها ملاعب كرة القدم وكذلك الملاعب الأخرى، إضافة إلى بيوت الشباب، بهدف الوقوف على كافة احتياجات المدينة الرياضية وبحث سبل تطويرها وتحسينها لخدمة رياضيي المنطقة، وأندية الباحة على وجه الخصوص.