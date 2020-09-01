توقع إدارة نادي الوحدة خلال الساعات القليلة القادمة مع اللاعب الأسترالي ديمتيري بيتراتوس، لمدة موسمين خلفاً للبرازيلي إلتون جوزيه، وسينضم للتدريبات استعداداً للموسم القادم في حين تدرس الإدارة ملفات عدة لمدربين عالميين، من أجل اختيار أحدهم لقيادة النادي خلال الموسم القادم.

من جهته عقد المدير الفني الوطني عيسى المحياني، اجتماعاً مع اللاعبين أطلعهم على أبرز الأخطاء التي وقعت في مواجهة الفيصلي والتي أدت إلى هزيمة الفريق بهدفين دون مقابل وطلب من الجميع نسيان الماضي والتركيز في المباراة القادمة والخروج بنتيجة إيجابية.