أكد عدد من الرياضيين في عسير، وهم ينتظرون زيارة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لمنطقتهم غدا (الثلاثاء)، أن أندية المنطقة تحتاج إلى منشآت رياضية حكومية، طال انتظارها، حيث لايوجد إلاّ نادي ضمك فقط بمنشأة رياضية، وباقي الأندية على حالها الذي استمر عقوداً من الزمان.وقال لاعب نادي أبها سابقاً محمد أبوعراد، إن الأندية الرياضية في عسير بحاجة إلى منشآت حكومية، وهذا الأمر في غاية الأهمية، وسبب استياء مستمر للرياضيين في عسير والذين يحلمون بأن تحظى الأندية بتلك المنشآت التي تأخرت كثيراً. وقال، لا يمكن أن يصدق العقل، مستغرباً تعثر منشأة نادي أبها منذ سنوات وحتى اللحظة والباقية انتظار.** أندية عسير تحتاج لوقفةوقال مدرب الفئات السنية بنادي أبها سابقاً محمد الشبعان، «للأسف الشديد أن مقرات الأندية، سيئة جداً ولا تساعدها على التطور والتقدم، وطال الحلم في إنشاء منشآت رياضية حكومية، حيث لايوجد إلاّ نادي ضمك الذي يتمتع بمنشأة رياضية حكومية من بين أندية عسير، وهذا الأمر محبط جداً للأندية الأخرى، وكم من المطالبات خلال السنوات الماضية وبإذن الله أن يتحقق الحلم». وأضاف أن رياضة وأندية عسير تحتاج إلى التفاتة من وزير الرياضة، ولعل إنشاء منشآت رياضية هو المطلب الرئيسي الذي طال انتظاره، فيما لاتزال منشأة نادي أبها متعثرة، رغم ما حققه ويحققه من إنجازات باسم منطقة عسير في دوري المحترفين. وقال، أتمنى كغيري من رياضيي منطقة عسير.**تحتاج لمنشآت حديثةوقال وسيط اللاعبين علي جبلي، إن أندية عسير بمختلف درجاتها، تحتاج لمنشآت حديثة ماعدا نادي ضمك الذي يمتلك منشأة حكومية، وذلك بدلاً من مقراتها الحالية المتواضعة والتي تعتبر غير مرضية، لتطوير الرياضة في المنطقة، وخصوصاً في مجال كرة القدم. وأضاف أن منشأة نادي أبها لايزال العمل بها معلّقاً، وهي متعثرة، فإلى متى والنادي يعاني من هذا التعثّر، في ظل المطالبات التي ظلت سنوات وحتى الآن، لإكمالها بينما تحتاج أندية عسير إلى دعم مادي أكثر من قبل الجهة المختصة، علاوة على الالتفاف الشرفي والجماهيري حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، والقيام بدورها تجاه المجتمع بشتى فئاته.