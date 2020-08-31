انطلقت أمس بطولة الأولمبياد لرماية أسلحة ضغط الهواء لفئة الممتاز (بندقية ومسدس) لمسافة 10 أمتار، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية، خلال الفترة من 30 أغسطس 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020.
ويأتي تنظيم البطولة وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، ويدير البطولة تحكيمياً 4 حكام وهم نوار عوض الجعيد، محمد سويكت العنزي، أحمد محمد القيسي، خالد السريع، وستقام منافسات البطولة على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد).
ويأتي تنظيم البطولة وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، ويدير البطولة تحكيمياً 4 حكام وهم نوار عوض الجعيد، محمد سويكت العنزي، أحمد محمد القيسي، خالد السريع، وستقام منافسات البطولة على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد).