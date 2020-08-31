انطلقت أمس بطولة الأولمبياد لرماية أسلحة ضغط الهواء لفئة الممتاز (بندقية ومسدس) لمسافة 10 أمتار، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية، خلال الفترة من 30 أغسطس 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020.ويأتي تنظيم البطولة وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، ويدير البطولة تحكيمياً 4 حكام وهم نوار عوض الجعيد، محمد سويكت العنزي، أحمد محمد القيسي، خالد السريع، وستقام منافسات البطولة على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد).