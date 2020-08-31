بعد نهاية مباراة الهلال والحزم التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود وتحقيق «الزعيم» بطولة الدوري قبل نهايته بجولتين، تغنت الجماهير الهلالية عبر «تويتر» برئيس النادي فهد بن نافل، للعمل الكبير الذي قدمه مع أعضاء مجلس إدارته، الذي أكد أن عمله الصامت انفجر في تحقيق البطولات والإنجازات؛ بطولة «دوري أبطال آسيا»، وبطولة «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، إضافة إلى تحقيق الهلال «رابع العالم» في بطولة كأس العالم للأندية. وبينت الجماهير الهلالية ‏أن الرئيس الذهبي‏ فهد بن نافل كتب اسمه ‏بحروف من ذهب في سجلات التاريخ في وقتٍ قصير، فلم يسبق لأي رئيس ناد سعودي أن حقق هذين المنجزين في سنة واحدة، وهذا يدل على الإدارة الواعية والمحترفة نحو تحقيق الإنجازات.