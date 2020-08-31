أثبت بافيتيمبي غوميز الفرنسي الدولي السابق قيمته الفنية من خلال مساندة فريقه الهلال في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتتويجه بطلاً للمسابقة، بعد موسم شاق شهد توقفا طويلا بسبب جائحة فايروس كورونا لم يمنع الفرنسي من التوقف عن التسجيل ومساندة الزعيم.وساهم غوميز بشكل كبير في حصول الهلال على لقب دوري المحترفين بـ28 هدفا من 27 مباراة لعبها، سجل خلالها 24 هدفا، آخرها هاتريك في مرمى الحزم، حسمت لقب المسابقة لزعيم الكرة السعودية. وبلغت نسبة صناعات غوميز للأهداف 90%، إذ قدم 5 كرات ذهبية لزملائه اللاعبين الذين ترجموا 4 منها لأهداف ساهمت بشكل كبير في بقاء الزعيم على عرش الدوري وقربت مهمة الحسم أكثر من مرة.