قدم المخضرم الإيطالي سبستيان جيوفينكو بعضاً مما تعلمه في أكاديمية يوفنتوس مع الهلال في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ساهمت بشكل كبير في تتويج الزعيم بطلاً للمرة الخامسة في تاريخه من 12 نسخة.فبعد تألق النجم الإيطالي في البطولة الآسيوية وضمها لخزينة الهلال بعد غياب طويل عاد إلى الدوري السعودي ليثبت قيمته الفنية وأنه إضافة كبيرة لوسط الزعيم من حيث صناعة الأهداف وتسجيلها. وساهم جيوفينكو بتسجيل 14 هدفا طوال 25 مباراة بنسبة بلغت نصف هدف في كل مباراة يشارك فيها الدولي الإيطالي السابق.وقسم جيوفينكو مساهماته التهديفية بين التهديف والصناعة فقد سجل 7 أهداف في مرمى النصر وضمك والاتحاد وأبها والفيصلي والحزم والعدالة، وصنع مثلها أمام فرق مختلفة.من جانبه، قال جيوفينكو في تصريحات تلفزيونية: نحن نعمل كمجموعة ونعمل للتحسن وتطوير مستوانا من مباراة لأخرى، وهذا ما يجعلنا نظهر بشكل مميز ومختلف.وعن حقيقة رحيله، قال: أنا سعيد ومرتاح في الهلال،وأضاف: من المؤسف ألا نحتفل مع الجمهور الليلة، لأن جزءا من عملنا إسعادهم، وافتقدناهم بشدة خصوصا وهم داعمون ومساندون لنا باستمرار، ونهديهم هذا اللقب.