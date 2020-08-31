حقق الهلال لقبه السادس عشر في تاريخ بطولات الدوري مختلفاً ونوعياً، وذلك قبل نهايته بجولتين بعد أن حسمه أمام الحزم برباعية وصل بها إلى النقطة 66 في قمة الترتيب، متقدماً عن النصر الوصيف بـ60 نقطة، إذ أصبح الأزرق بعد تحقيقه البطولة هذه على وجه التحديد صاحب عدة أولويات لم يسبقه إليها أحد.• أول ناد سعودي يجمع بين لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا في موسم واحد، فلم يسبق لأي ناد سعودي آخر فعل ذلك.• يتفرد الهلال بأنه حقق أطول دوري سعودي، إذ يعد هذا العام استثنائيا حين استمر لمدة 384 يوما بسبب التوقف الطويل نتيجة جائحة كورونا، قبل أن يعود بعد فترة التوقف، واستهلها بفوز عريض في ديربي الرياض على النصر أدى إلى توسيع الفارق النقطي وترجيح كفته لتحقيق لقب الدوري الاستثنائي.• حقق الزعيم أول لقب دوري في العقد الميلادي الجديد 2020- 2030.• أصبح الأزرق مؤهلاً لبلوغ رقم قياسي جديد وكسر حاجز 70 نقطة المسجل باسم النصر في الموسم الماضي، وأقصى عدد نقطي يستطيع الهلال الوصول له هو 72 نقطة من المباراتين المتبقيتين أمام الوحدة والشباب.