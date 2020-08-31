بارك النجم الهلالي هتان باهبري لمحبي الزعيم تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل نهايته بجولتين، مؤكدا أن الزعيم اعتاد على حصد الذهب، «ولن تتوقف مسيرة البطولات في المرحلة القادمة بإذن الله، وهدفنا تحقيق كأس الملك الغالي، وحصد دوري أبطال آسيا والوصول للعالمية مجددا بمشيئة الله».وتعتبر بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ثاني البطولات التي ساهم باهبري مع زملائه اللاعبين في تحقيقها، بعد أن حقق مع الزعيم لقب دوري أبطال آسيا، وحصل على المركز الرابع في بطولة أندية العالم، ويطمح في تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية والوصول للعالمية مجددا مع الأزرق.وكان باهبري انضم للزعيم في مطلع العام 2019 قادما من نادي الشباب بعقد يمتد مع الهلال حتى بداية العام 2022.