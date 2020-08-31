أكد عضو شرف نادي الهلال حسن الناقور، أن الفريق الكروي الأول نجح في تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل نهايته بجولتين، ما يعكس العمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل وأعضاء المجلس، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون، الذين جميعهم كانوا على قدر كبير من المسؤولية وواصلوا المشوار بتحقيق لقب الدوري والتأكيد على أن الكتيبة الزرقاء قادرة على حصد المزيد من البطولات التي وصلت للرقم 60.وأوضح الناقور، أن الفريق الهلالي يملك القدرة على مواصلة تحقيق البطولات ولن يتوقف قطار الأزرق عند الرقم 60 بل سيستمر بتحقيق كأس الملك بإذن الله، وأيضا حصد كأس دوري أبطال آسيا مجددا والوصول للعالمية بمشيئة الله.وبارك الناقور لجماهير الزعيم التي تمثل القوة الزرقاء تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي، متمنيا تحقيق المزيد من البطولات في المرحلة القادمة، واستمرار الأفراح الهلالية بالإنجازات بإذن الله.