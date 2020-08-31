احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزهم على الحزم 4/‏1 ضمن الجولة الـ28 من منافسات الدوري، ورفع الفريق الهلالي رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر بست نقاط قبل جولتين من نهاية الدوري، ولم يستطع لاعبو الهلال الاحتفال مع جماهيرهم بسبب جائحة كورونا التي يشهدها العالم أجمع، خصوصا أن هناك تنظيمات أقرتها وزارة الرياضة بعدم دخول الجماهير للمباريات في الوقت الحالي، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحتفل فيها فريق الهلال ببطولة الدوري من غير جماهيره العاشقة التي تتغنى ببطولات الهلال، التي كان آخرها تحقيق لقب آسيا والوصول للعالمية، ورغم عدم حضور الجماهير لمباراة الفريق أمام الحزم، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت احتفالات الجماهير الهلالية بلقب الدوري بطريقتها الخاصة.من جهته، قدم رئيس النادي فهد بن نافل وعدد من لاعبي الفريق التهنئة لجماهير النادي من خلال شاشات التلفاز، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالدعم الكبير الذي حظي به الفريق مع انطلاق منافسات الدوري.ووصل عدد تغريدات الجماهير الهلالية في «تويتر» بعد حصول الهلال على لقب الدوري قرابة 1.2 مليون تغريدة من خلال 4 هاشتاقات أبرزها (الهلال _60_بطولة_16_دوري)، (الهلال_بطل_النسخة_الأقوى).