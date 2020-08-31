وصف عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، تحقيق الفريق الكروي الأول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بأنه نتاج منظومة عمل متكاملة بداية من رئيس النادي فهد بن نافل وأعضاء مجلس إدارته، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين الذين كانوا في الموعد كعادتهم ونجحوا في تحقيق لقب الدوري الاستثنائي، وأثبتوا أن الزعيم لا يرضى بغير الذهب، مؤكدا أن نجوم الأزرق اعتادوا على تحقيق البطولات في ظل توافر كافة الإمكانات الفنية والمادية من قبل إدارة النادي، وثقتنا في اللاعبين كبيرة بتحقيق كأس الملك الغالي، وحصد لقب دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية، والوصول لكأس العالم القادمة. وبارك الأمير عبدالله بن سعد لجماهير الزعيم تحقيق الفريق الكروي للقب الدوري الاستثنائي وبمشيئة الله تتواصل الأفراح الهلالية بحصد المزيد من البطولات وتحقيق إنجازات جديدة محليا وقاريا.