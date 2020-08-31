أثبت الهلال سيطرته المحلية على مسابقة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته بتحقيقه أكبر عدد منه بعد منافسة مع الغريم التقليدي حسمها الزعيم بنسبة كبيرة في المواجهة التي جمعتهما بعد عودة المسابقة من توقفها بسبب جائحة كورونا برباعية تاريخية مقابل هدف ليرفع الهلال محلياً رصيده بالبطولة الخامسة في 12 نسخة لدوري المحترفين منذ انطلاق المسابقة في 2008.وارتفعت نسبة فوز الهلال باللقب في دوري المحترفين لتصل إلى 42% حيث حقق البطولة 5 مرات من أصل 12.وغالباً ما يتوج الهلال في نسختين متتاليتين فبعد تتويجه عام 2009 بأول نسخة له من دوري المحترفين حافظ على لقبه عام 2010، وغاب 5 سنوات ليعود ويكرر ويخطف اللقب موسم 2017 ويحافظ عليه في نسخة 2018 ويتوج بطلاً لهذا الموسم 2020 على أمل تكرار فعلته ورفع نسبة حصده للقب إلى 50%.