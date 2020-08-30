خرج الاتحاد بنقطة ثمينة بعد أن أكمل اللقاء ناقصاً منذ الدقيقة 40 من عمر لقائه مع مضيفه الفتح، حيث تعادلا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما عاد الفيصلي للمنافسة على المقعد الآسيوي، بعد فوزه على ضيفه ومنافسه الوحدة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية.في الأحساء، تغلب الاتحاد على ظروف النقص بعد طرد لاعبه عبدالعزيز البيشي (د:39) ليخرج متعادلاً بهدف لهدف مع الفتح الذي تقدم أولاً عن طريق ميتشيل تي فريدي (د:42)، وأدرك المهاجم البرازيلي رومارينهو التعادل للاتحاد (د:47)، وبهذه النتيجة وصل الاتحاد للنقطة 31 في المركز الـ11، فيما وصل الفتح للنقطة 30 في المركز الـ12، ويحتاج كل فريق 3 نقاط في آخر جولتين لضمان البقاء، حيث سيلاقي الاتحاد النصر والعدالة، فيما سيلاقي الفتح التعاون وضمك.وفي المجمعة، حقق الفيصلي فوزا مهما على منافسه على المقعد الآسيوي الوحدة بهدفين لهدف، وتقدم الفيصلي أولاً بهدفين عن طريق كل من: أحمد الفقي (د:29)، وجيلرمي (د:66)، ومن ثم قلص النتيجة للوحدة اللاعب لويس غوستافو من ركلة جزاء (د:79)، وبهذه النتيجة يتقلص الفارق بين الفريقين لنقطة واحدة، حيث بقي الوحدة على مركزه السابق الرابع وبذات رصيده النقطي 46، فيما قفز الفيصلي للمركز الخامس وبرصيد 45 نقطة، وينتظر الوحدة لقاء صعب أمام البطل الهلال، ومن ثم الحزم، فيما سيلاقي الفيصلي كلا من الاتفاق وأبها في الجولتين القادمتين.وفي بريدة، واصل التعاون مسلسل الخسائر، بعد أن تلقى الهزيمة السادسة على التوالي، وأتت هذه المرة من ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل أحرزه عبدالله السالم (د:34). وشهد اللقاء حصول لاعب التعاون سيدريك أميسي على البطاقة الحمراء (د:90+1)، ليصل الاتفاق للنقطة 42 وفي المركز السابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 32 في المركز العاشر، وبات على مقربة من الهبوط حيث سيلاقي الفتح والفيحاء منافسيه على البقاء، فيما سيلاقي الاتفاق ضمك والنصر في الجولتين القادمتين.