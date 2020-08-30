أنهت إدارة نادي النصر بقيادة الدكتور صفوان السكويت اتفاقها النهائي مع المدافع الدولي الكوري الجنوبي كيم جو سو، والذي ينص على انتقال اللاعب إلى النادي العاصمي لمدة عامين ليحل بديلاً عن الأسترالي براد جونز كلاعب آسيوي في قائمة النصر.وأرجأت إدارة النصر إعلانها الصفقة بسبب مفاوضاتها الجارية مع نادي جيونبوك الكوري، سعياً منها لضم اللاعب خلال الأيام القادمة لضمه لقائمة الفريق الآسيوية، لاسيما أن اللاعب دخل الفترة الحرة قبل أسابيع وتبقى في عقده 5 أشهر توجب الرجوع لناديه لشرائها.وودعت إدارة وجماهير جيونبوك الكوري لاعب فريقها أمس الذي يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الكوري الجنوبي، ويعتبر اللاعب من أهم اللاعبين في صفوف الفريق.ورحبت الجماهير النصراوية بإتمام الصفقة التي اعتبرتها من أهم الصفقات، خصوصا أن فريقها ومدربه عانوا من إيجاد حل لخانة الظهير الأيسر، التي تناوب على تمثيلها 3 لاعبين وعجز البرتغالي روي فيتوريا عن إيجاد حل لهذه الثغرة، الأمر الذي دعاه لمطالبة إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع لاعب لسد احتياجها.ويحظى نجم خط الدفاع في كوريا الجنوبية بمسيرة حافلة، إذ شارك في جميع الفئات الـ4 للمنتخبات الكورية على صعيد المنتخب، وعلى مستوى الأندية لعب في كوريا لجيوبنك هونداي وخاض تجربتين احترافيتين خارج البلاد في اليابان وألمانيا ويستعد حالياً لخوض ثالث تجاربه في السعودية مع ناديه الجديد النصر.