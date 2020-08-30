بات فريق العدالة أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى بعد تعادله بهدف لهدف مع ضيفه الرائد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء. وفي ديربي عسير حرم أبها جاره ضمك من تحقيق 3 نقاط ثمينة بعد أن أدرك التعادل في الوقت القاتل لينتهي اللقاء بهدفين لكل منهما، وذلك في انطلاقة الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفي الأحساء، أعلن الرائد رسمياً هبوط مضيفه العدالة لدوري الدرجة الأولى بعد أن خرج الفريقان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. تقدم الرائد أولاً عن طريق جلال الداودي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وعادل للعدالة مهاجمه نايف هزازي من ركلة جزاء في الدقيقة (90+1). وبهذه النتيجة وصل الرائد للنقطة 43 وفي المركز الخامس، فيما وصل العدالة للنقطة 21 وفي المركز السادس عشر والأخير ليودع دوري المحترفين قبل نهايته بجولتين.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، خرج فريقا ضمك وأبها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وتقدم ضمك أولاً عن طريق ايميليو زيلايا في الدقيقة الثامنة، وعادل لأبها حسن القيد في الدقيقة 15، وعاد ضمك للتقدم مجدداً بهدف سيرجيو فيتور في الدقيقة (45+2)، وفي الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة أدرك كريم العواضي هدف التعادل لأبها في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بهدفين لكل منهما ويصل فريق أبها للنقطة 35 وفي المركز التاسع، فيما وصل ضمك للنقطة 29 وفي المركز الرابع عشر.