تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمسة، التي أبدت رغبتها في استضافة كأس آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.وقدم كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والإيراني، والقطري، والهندي، والأوزبكي، الملف القانوني، ونموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة، على أن تقوم الاتحادات الوطنية بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 أكتوبر 2020 القادم ضمن المرحلة التالية، وسيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال عام 2021.