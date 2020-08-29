يدخل الفريق الهلالي مواجهة اليوم أمام فريق الحزم، على إستاد جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدوافع مختلفة، فالزعيم الهلالي يريد تحقيق الفوز من أجل الإعلان رسمياً بأنه بطل دوري هذا الموسم دون النظر في نتائج الجولتين المتبقيتين أمام الوحدة والشباب، فيما يسعى أبناء الرس إلى الخروج بالانتصار من أجل الهروب من شبح الهبوط، وانتظار ما تسفر عنه الجولات القادمة، هذا وقد تواجه الفريقان في الدوري السعودي للمحترفين بمختلف المسميات في «9» مباريات سابقة، ونجح «بطل قارة آسيا» في حسم الفوز لصالحه خلال 7 مباريات، بينما تمكن الحزم من الفوز في مباراة وحيدة، فيما حضر التعادل مرة واحدة.يذكر أن الهلال يحتل ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق النصر، بينما يأتي فريق الحزم في المركز الـ15 (المركز قبل الأخير) برصيد 27 نقطة.