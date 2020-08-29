لاتزال نتائج فريق «الحزم» خصوصاً في الموسمين الأخيرين تقلق الهلاليين، إذ إن الهلال خسر الموسم الماضي من أبناء الرس بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض، وفي الدور الثاني فاز الهلال بصعوبة بالغة وكان الحزم متقدماً بهدفين خلال الشوط قبل أن يقلب الهلال الطاولة على الحزم في الدقيقة «90» بتسجيله الهدف الثالث للهلال عن طريق اللاعب المحترف السابق سيريانو وكانت النتيجة التعادل 2/2، وفي الدور الأول من هذا الموسم الهلال كان خاسراً حتى الدقيقة «90» واستطاع لاعبه جيوفينكومن إدارة التعادل، يذكر أن فريق الحزم استطاع في الدور الأول من هذا الموسم الفوز على أندية عريقة وهي النصر والأهلي والاتحاد وتعادل مع الهلال، فهل يفعلها «أبنا الرس» ويواصل مواقفه الشرسة أمام الهلالويؤجل الإعلان عن الفوز ببطولة الدوري حتى الجولات الأخيرة.