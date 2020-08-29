ينتظر عشاق الزعيم الأزرق فريقهم الهلال للقب دوري المحترفين من خلال مواجهته الليلة (السبت) أمام ضيفه الحزم عند الساعة 8:40م على إستاد جامعة الملك سعود بالرياض، كما يستضيف وصيفه النصر فريق الفيحاء في التوقيت ذاته وعلى إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، كما يحل الرائد ضيفاً ثقيلاً على العدالة وذلك عند الساعة 6:40م على إستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وفي ديربي عسير ينتظر ضمك لقاء تحديد المصير أمام جاره أبها وذلك عند تمام الساعة السابعة مساءً على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وتأتي هذه اللقاءات ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.على إستاد جامعة الملك سعود بالرياض، تتجه الأنظار نحو لقاء الحسم بين الهلال وضيفه الحزم فالفوز يتوج الزعيم بلقب الدوري ويحسم الأمر أما تعثره بالتعادل أو الخسارة فسيتم التأجيل لجولة أخرى وربما يذهب اللقب للوصيف النصر، يدخل الهلال هذا اللقاء بعد أن حقق فوزاً صعباً على الفيصلي في الجولة الماضية ليقترب كثيراً من اللقب حيث يحتل الصدارة برصيد 63 نقطة حصدها من 19 انتصاراً و6 تعادلات وخسارتين فقط، وله 65 هدفاً كأقوى خط هجوم في الدوري وعليه 23 هدفاً، فيما يعاني الضيف فريق الحزم حيث تلقى خمس هزائم بعد العودة من التوقف أطاحت به للمركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 27 نقطة فقط جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات و14 خسارة وله 39 هدفاً وعليه 54 هدفاً، ورغم صعوبة اللقاء إلا أنه يأمل بالخروج بنتيجة إيجابية لإعادة أمله بالبقاء في دوري المحترفين.وعلى إستاد الملك فهد الدولي، يخوض النصر لقاءه أمام الفيحاء وعينه على لقاء الهلال ورغم المستويات القوية التي قدمها النصر بعد العودة من التوقف حيث حقق خمسة انتصارات إلا أن الخسارة الوحيدة التي تلقاها أمام الهلال تكاد تكون كافية لحسم اللقب، ويملك النصر 57 نقطة من 17 انتصاراً و6 تعادلات و4 هزائم وله 54 هدفاً وعليه 22 هدفاً كأقوى خط دفاع في الدوري، أما الفيحاء فإن خسارته الأخيرة أمام الاتحاد جعلته يصارع من أجل البقاء حيث حقق نقطتين فقط بعد العودة من التوقف بالتعادل مع الشباب وضمك ليصل للنقطة 29 وفي المركز الثالث عشر وبفارق نقطة واحدة فقط من مطارده ضمك، وتمكن الفيحاء من تحقيق 7 انتصارات و8 تعادلات وخسر 12 لقاء وله 31 هدفاً وعليه 41 هدفاً.وعلى إستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يستضيف العدالة متذيل الدوري نظيره الرائد عند الساعة 6:40م ويدخل العدالة هذا اللقاء بعد خسارته القاسية أمام النصر بسداسية لتضعه في موقف صعب نحو البقاء حيث يحتاج للتسع نقاط كاملة مع تعثر الفرق التي تنافسه على الهبوط حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة فقط حصدها من 4 انتصارات و8 تعادلات و15 خسارة وله 26 هدفاً وعليه 57 هدفاً ويعد العدالة أكثر الفرق خسارة وأضعفها هجوماً ودفاعاً، فيما يدخل الرائد هذا اللقاء بعد خسارته الثقيلة أمام الاتفاق لتقلل من فرص الفريق نحو ضمان مقعد آسيوي حيث يحتل الرائد المركز السادس برصيد 42 نقطة جمعها من 12 انتصاراً و6 تعادلات و9 هزائم وله 38 هدفاً وعليه 46 هدفاً ويأمل رائد التحدي لحصد الثلاث نقاط على أمل تعثر منافسيه على المقعد الآسيوي لاسيما الأهلي والفيصلي حيث سيلتقي بهما في الجولتين القادمتين.وعلى إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يخوض فريق ضمك لقاء مصيرياً ومهماً أمام جاره أبها فالفوز سيدفع به لمراكز الأمان والخسارة تقلص حظوظه بالبقاء حيث يحتل مارد الجنوب المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة حصدها من 7 انتصارات ثلاثة منها جاءت بعد التوقف وآخرها أمام الأهلي ثالث الدوري وتعادل في 6 لقاءات وخسر في 14 لقاء وله 39 هدفاً وعليه 54 هدفاً ويعد ضمك أفضل فنياً من جاره أبها الذي تلقى 3 هزائم منذ عودته من التوقف وانتصر في لقاء وتعادل في الجولة الماضية أمام الشباب ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 34 نقطة جمعها من 10 انتصارات و4 تعادلات و13 خسارة وله 36 هدفاً وعليه 47 هدفاً، ويأمل الفريق للعودة لطريق الانتصارات من خلال ديربي عسير وتعزيز مركزه في الدوري.