التقطت عدسة «عكاظ» لاعب الهلال محمد الشلهوب في مباراة فريقه الماضية أمام الفيصلي التي انتهت بهدفين مقابل لا شيء وهو يوجه اللاعب الهلالي الفرنسي غوميز من على خط التماس قبل انطلاقة اللقاء بدقائق، ما يؤكد النظرة الثاقبة الفنية القيادية التي يتمتع بها الشلهوب وهو خارج الملعب.وفي شأن آخر، يستعد الشلهوب لرفع كأس البطولة الـ33 مع فريقه الهلال، وذلك في حال حقق الهلال الفوز على فريق الحزم في الجولة القادمة، دون النظر إلى الجولتين المتبقيتين من الدوري. وكانت بطولة دوري أبطال آسيا 2019 الأخيرة هي الـ32 في تاريخ الموهوب.يذكر أن اللاعب التاريخي محمد الشلهوب هو أكثر لاعب في تاريخ الكرة السعودية تحقيقا للألقاب والبطولات والـ5 عالمياً.