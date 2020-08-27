أعلن الرئيس التنفيذي لنادي ديراب للجولف فهد بن محمد أبونيان، عن توقيع إدارة النادي عقداً استثمارياً مع شركة جولف السعودية (الذراع الرئيسي للاتحاد السعودي للجولف)، والذي يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، حيث سيسهم ذلك في تنمية وازدهار رياضة الجولف في المملكة العربية السعودية.وأبرم العقد بين الطرفين من قبل الرئيس التنفيذي لنادي ديراب للجولف فهد بن محمد أبونيان، والرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية ماجد السرور، في العاصمة الرياض، وذلك لمدة 20 سنة قابلة للتمديد، إذ يعد نادي ديراب للجولف الكائن في غرب مدينة الرياض، أول ملعب مزروع طبيعي في المملكة وأحد أكبر وأعرق الملاعب المعتمدة دولياً منذ تأسيسه عام 1992 من قبل مجموعة أبناء إبراهيم أبونيان، والذي احتضن خلال الـ 28 عاماً العديد من بطولات الجولف المحلية والإقليمية والدولية، فهو ملعب ذو 18 حفرة وفق أحدث مواصفات ملاعب الجولف العالمية يشتمل على ملاعب تعليم وتدريب ومرافق رياضية متعددة وخدمات مساندة للاعبي الجولف.وقدم فهد بن محمد أبونيان، شكره وتقديره لـ «ياسر بن عثمان الرميان رئيس الاتحاد السعودي للجولف رئيس مجلس إدارة شركة جولف السعودية على ثقة مجلس الاتحاد والشركة في نادي ديراب للجولف، الذي ساهم طيلة الـ 28 عاماً في خدمة وتنمية رياضة الجولف السعودية، وقدم للمنتخبات الوطنية في هذه اللعبة العريقة الكثير من اللاعبين المتميزين، أمثال فهد المنصور وعثمان الملا وعبدالرحمن المنصور وفيصل سلهب وخالد العطية وتركي الحسين وبندر الغبين وعبدالله الحسين إضافة إلى لاعبين من مختلف الجنسيات».وأضاف: «أشكر أيضاً محمد بن إبراهيم أبونيان، وخالد بن إبراهيم أبونيان، اللذين قدما لنادي ديراب ولرياضة الجولف السعودية الكثير من الدعم والمساندة عبر هذا النادي العريق، وإن شاء الله يستمر النماء والعطاء وتمضي رياضة الجولف في المملكة مع شركة جولف السعودية إلى المكانة العالمية التي تليق بها خاصةً في ظل الدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله لقطاع الرياضة إلى جانب دعم واهتمام وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل».