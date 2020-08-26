أثنى عميد ‏اللاعبين السعوديين لكرة الماء ناصر الدغيثر على منتدى اللاعبين الدولي الأول الذي تنظمه اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية التي لها دور فعال في تطوير الألعاب الرياضية. وقال: «الأولمبية السعودية تخطو خطوات سريعة نحو مستقبل مشرق يتواكب مع رؤية 2030 التي تهدف لتطوير المنتخبات الوطنية لتحقيق إنجازات دولية في أكبر بطولات العالم»، مؤكدا أن نتائج المنتدى ستنعكس إيجابا على رياضتنا نظير نخبة المشاركين فيه من أبطال عالميين وشخصيات دولية لها إسهامات ونجاحات في المجال الرياضي، وستفتح إطارا جديدا بين اللاعبين السعوديين والدوليين، والتعريف بهم محلياً ودولياً، ‏وخلق منصة لمناقشة المواضيع كافة التي تهم الرياضي السعودي بما يخدم تطلعات الرياضيين، مقدما شكره لوزير الرياضة رئيس اللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل،ونائبه الأمير فهد بن جلوي، على دعمهما واهتمامها الكبيرين بقطاع الشباب والرياضة، والذي بدأ تجني ثمارها بتحقيق المنتخبات الوطنية نتائج إيجابية على المستويين الإقليمي والقاري،يذكر أن المنتىدى ينطلق يومي السبت والأحد ‏القادمين 29-30 من أغسطس الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن ‏فهد الأولمبي بالرياض، ‏وسيستضيف في اليوم الأول رئيس لجنة المرأة ‏بالمجلس الأولمبي الآسيوي عضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الدولية الشيخة ‏حياة بن عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وزير ‏الشباب والرياضة والفنون في زيمبابوي كيرستي كوفينتري، وعضو مجلس إدارة لجنة ‏اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية صاحب أول ميدالية أولمبية سعودية العداء هادي ‏صوعان، ومدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري، ورئيس الاتحاد ‏السعودي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي، وأخصائي التغذية الرياضية باللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز النفيسة، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو أبرار ‏بخاري، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي، ‏والحاصلة على برونزية الفروسية لقفز الحواجز في أولمبياد الشباب سنغافورة 2010 ‏دلما ملحس، وعضو لجنة اللاعبين في الأنوكا كادي كانوتيه.‏وفي اليوم الثاني سيحل كل من قائد المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الكابتن ماجد ‏عبدالله، وحارس المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الدكتور تركي العواد، وعميد ‏اللاعبين السعوديين لكرة الماء ناصر الدغيثر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ‏للفروسية سابقاً أروى مطبقاني، ومدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي الزهراني، ‏ومدير التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية أوليفير نيامكي، ورئيس اللجنة السعودية ‏للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز، والمستشار الإقليمي السابق لليونسكو ‏مارسيلين دالي، والمستشار في التدريب والتطوير الدكتور محمد السليمان، ولاعب ‏المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا.‏وسيتناول المنتدى كل ما يمس حياة الرياضي أثناء وبعد الممارسة، إضافة إلى مواضيع ‏في التغذية، والمنشطات، والمرأة في الرياضة، ودور الأسرة في حياة الرياضي، ‏واللاعبين بعد الاعتزال وغيرها. ‏