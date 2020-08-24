في ليلة الرباعيات أبدع الاتحاد أمام الفيحاء وتألق الفتح في لقاء الحزم وسحق الاتفاق ضيفه الرائد، فيما انتهت مباراة الشباب وأبها بالتعادل بهدف لكل منهما، وأتت هذه اللقاءات ضمن الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.رباعية الاتحادشهدت الجوهرة المشعة تألق نجوم الاتحاد أمام ضيفهم الفيحاء وحقق الاتحاد فوزاً كبيراً بنتيجة 4/1 بثنائية لرومارينهو (د: 3، 5) ومثلها لفهد المولد من ركلة جزاء (د: 68، 77) فيما أحرز هدف الفيحاء الوحيد اللاعب انجلو نيتو (د: 28)، وبهذه النتيجة تنفس الاتحاد الصعداء مؤقتاً ووصل للمركز الحادي عشر بثلاثين نقطة، فيما تراجع الفيحاء للمركز الثالث عشر متجمداً عند رصيده السابق 29 نقطة.الفتح يقسو على الحزموعلى ملعب نادي الحزم، حقق فريق الفتح فوزاً قوياً على مضيفه الحزم بنتيجة 4/3، وأحرز أهداف الفتح كل من: سفيان بن دبكة (د: 18)، ميتشيل تي فريدي (د: 49)، باشكيم كادراي (د: 51)، علي الحسن (د: 80)، فيما أحرز أهداف الحزم الثلاثة كل من: كارلوس ستراندبيرج (من ركلة جزاء د: 40)، أسامة الخلف (د: 59)، عبدالرحمن اليامي (د: 90+1)، وبهذه النتيجة وصل الفتح لمناطق الأمان حيث احتل المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة فيما بقي الحزم في المركز 14 برصيد 27 نقطة وبات قريباً من الهبوط.النواخذة يغرق الرائدوعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، سحق الاتفاق ضيفه الرائد برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من: عبدالله السالم (د: 7)، سليمان دوكارا (د: 13)، فيليب كيش (من ركلة جزاء د: 45+4)، هزاع الهزاع (د: 90+5)، وبهذه النتيجة وصل الاتفاق للنقطة 39 وفي المركز السابع فيما بقي الرائد على مركزه السابق السادس برصيد 42 نقطة.تعادل إيحابيوعلى ملعب نادي الشباب بالرياض، انتهى اللقاء الذي جمع الشباب بضيفه أبها بالتعادل بهدف لكل منهما، تقدم الشباب أولاً عن طريق دانيلو اسبيريا (د: 12) وعادل لأبها سعد بقير (من ركلة جزاء د: 67)، وشهد اللقاء ضياع ركلة جزاء للشباب عن طريق سيبا وكذلك بطاقة حمراء للاعب الشباب عبدالملك الخيبري في الدقيقة 90 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة وصل الشباب للنقطة 39 في المركز الثامن، كما وصل أبها للنقطة 34 في المركز التاسع.