انطلقت فترة الانتقالات الأولى للروابط الفرعية في رابطة فرق الأحياء لكرة القدم، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. وتتيح فترة الانتقالات لجميع فرق الرابطة المفعلة لعضويتها لموسم 2020 التسجيل والإعارة لمدة 6 أسابيع، إذ تستمر حتى الأول من أكتوبر القادم.وأوضح رئيس لجنة شؤون اللاعبين في الرابطة الرئيسية حسن خرمي أن التسجيل يتم إلكترونيا، مشيرا إلى أحقية كل فريق تسجيل 4 لاعبين (إعارة) لكل فترة، على ألا تقل مدة الإعارة عن 6 أشهر.وبين رئيس لجنة شؤون اللاعبين أن تسجيل اللاعبين مستمر طوال العام، ويحق لكل فريق تسجيل 30 لاعبا كحد أقصى (منهم 8 هواة). وكشف خرمي أنه سيتم في نهاية الفترة حصر اللاعبين المعارين والمنتقلين في جميع الروابط.يذكر أن عدد اللاعبين المسجلين في الرابطة 40489 لاعبا من 1266 فريقا، تشرف عليهم 13 رابطة فرعية.