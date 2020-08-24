تتجه الأنظار مساء اليوم (الإثنين) إلى لقاءين هامين يحددان كثيراً من مصير 4 فرق في صراع البقاء، حيث يستضيف الاتحاد (المركز الـ12) نظيره الفيحاء (المركز الـ11) عند الساعة 8:50، فيما يستضيف الحزم (المركز الـ13) فريق الفتح (المركز الـ14) عند تمام الساعة السابعة، أما اللقاءان الآخران فسيجمعان الشباب بضيفه أبها عند الساعة 6:45، والاتفاق بالرائد عند الساعة السابعة، وتأتي هذه اللقاءات الـ4 ضمن انطلاقة الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يستضيف الاتفاق نظيره الرائد، يدخل الاتفاق هذا اللقاء بعد أن خسر 4 نقاط في آخر جولتين بخسارة وتعادل ويسعى من خلال لقاء الليلة للعودة لطريق الانتصارات. ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 36 نقطة حصدها من 11 انتصاراً و3 تعادلات و12 خسارة، وله من الأهداف 39 وعليه 33، فيما يدخل الرائد هذا اللقاء بعد المستويات المميزة التي قدمها بعد العودة من التوقف، ويطمح في لقاء الليلة لمواصلة صعوده نحو المقاعد الآسيوية، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 42 نقطة حصدها من 12 انتصاراً و6 تعادلات و8 هزائم وله من الأهداف 38 وعليه 42. وعلى ملعب نادي الشباب بالرياض، يخوض الشباب لقاءً هاماً أمام أبها، ويدخل الشباب هذا اللقاء بحثاً عن النقاط الـ3 للعودة للمنافسة على المقاعد الآسيوية، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 38 نقطة جمعها من 11 انتصاراً و5 تعادلات و10 هزائم، وله من الأهداف 34 وعليه 33، أما أبها فيدخل لقاء الليلة بعد أن تلقى 3 هزائم متتالية ليتراجع للمركز التاسع برصيد 33 نقطة حصدها من 10 انتصارات و3 تعادلات و13 هزيمة. وعلى ملعب نادي الحزم بالرس، وفي واحد من أهم لقاءات الصراع على البقاء، يستضيف الحزم نظيره الفتح ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز الذي يساوي 6 نقاط، ويدخل الحزم هذا اللقاء محتلاً المركز الـ13 برصيد 27 نقطة جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات و13 خسارة، وله من الأهداف 36 وعليه 50، ويطمح الحزم لمواصلة نهوضه بعد أن فاز في الجولة الماضية على أبها. أما الفتح فقدم مستويات جيدة بعد العودة من التوقف حيث انتصر في لقاءين وتعادل في لقاء وخسر أمام المتصدر الهلال بصعوبة، ويطمح الفتح لمواصلة انطلاقته نحو مراكز الأمان، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 26 نقطة جمعها من 6 انتصارات و8 تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 33 وعليه 41.وعلى «الجوهرة»، يخوض الاتحاد واحدا من أهم لقاءاته المصيرية أمام الفيحاء، فالفوز يضع الاتحاد في مركز آمن مؤقتاً، أما الخسارة فستعقد أوضاعه في قادم اللقاءات، حيث يحتل الاتحاد المركز الـ12 برصيد 27 نقطة جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات و13 خسارة وله 34 هدفاً وعليه 38، أما الفيحاء فيتقدم على مضيفه بنقطتين حيث يملك 29 نقطة جمعها من 7 انتصارات و8 تعادلات و11 خسارة وله 30 هدفاً وعليه 37.