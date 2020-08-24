هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا؛ بمناسبة حصوله على لقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه إشبيلية الإسباني.وأثنى البلطان، خلال مكالمة فيديو أجراها مع بانيغا، على الأداء المميز للاعب طيلة مشواره في البطولة، متمنيا أن يستمر هذا العطاء والتميز خلال مسيرته القادمة مع نادي الشباب، الذي تعاقد معه في وقت سابق ابتداء من الموسم الرياضي الجديد.من جانب آخر، أعرب النجم بانيغا عن شكره وتقديره للدعم والتفاعل الكبير من قبل كل الشبابيين خلال البطولة.وتقرر خلال الاتصال المرئي تحديد موعد وصول الدولي الأرجنتيني إلى الرياض، منتصف شهر سبتمبر القادم.