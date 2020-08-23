أعلن المحترف البرازيلي في صفوف الوحدة إلتون جوزيه اقتراب موعد رحيله عن الدوري السعودي، وذلك في تغريدة كتبها باللغة العربية عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها: «اقتربت لحظات الوداع الصعبة لوطني السعودية، نعم سأودعها فقط كلاعب محترف، ولكن ستبقى في قلبي وسأبقى ابنها»، في إشارة منه إلى مغادرة الملاعب السعودية كلاعب محترف بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي مع فريقه الوحدة.يذكر أن إلتون جوزيه خاض تجارب في فترة سابقة مع أندية سعودية تجاوزت مدتها 11 عاما، مثّل فيها أندية النصر والفتح والقادسية وأخيرا الوحدة، وحقق مستويات مميزة، لكن تبقى الفترة التي قضاها مع فريق الفتح هي الأبرز والأفضل في مسيرته الكروية، إذ تعتبر تجربة استثنائية حقق خلالها لقب الدوري السعودي حينها موسم 2013، وكأس السوبر السعودي، والمركز الـ3 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ كان له دور كبير في حسم أغلب نتائج الفريق.كما أن إلتون يتمتع بعلاقات وصحبة كبيرة مع عدد من المواطنين، ودائما يتحدث عن السعودية بكل خير في ظهوره الإعلامي سواء بحساباته الشخصية أو غيرها، إضافة إلى أنه يبادر بتهنئة المسلمين في مناسباتهم العامة والخاصة.